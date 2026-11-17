Протягом 17 листопада російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією. Внаслідок ударів постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.
У Дніпрі постраждали 14 людей
У Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджені підприємства та приватні будинки.
Постраждали 14 людей. Серед них 7-річний хлопчик, який лікується амбулаторно.
Троє постраждалих у Павлограді
У Павлограді пошкоджені підприємство, приватні оселі та господарські споруди.
59-річного та 38-річного чоловіків у стані середньої тяжкості госпіталізували.
Ще одна постраждала, 61-річна жінка, лікується амбулаторно.
На Нікопольщині серед постраждалих 13-річний хлопчик
Під російськими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, ферма та лікарня.
Постраждали 44-річна жінка, 40-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Усі вони лікуються амбулаторно.
Удар по агрофермі на Синельниківщині
В Українській громаді Синельниківського району російські війська атакували агроферму.