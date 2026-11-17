ЄС виділить €376 млн на підтримку енергетики та бізнесу в Україні

Шольц розповів про тривожну реакцію Путіна за дев’ять днів до вторгнення в Україну

Опалювальний сезон в Україні: тепло вже отримують майже 94% житлових будинків

Протягом 17 листопада російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, ракетами та артилерією. Внаслідок ударів постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.