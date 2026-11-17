Під час російської атаки на Закарпаття один безпілотник типу “Shahed” влучив у Мукачівській громаді. Ще два дрони були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.
Про це повідомила Закарпатська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, повітряна тривога в області тривала майже три години. Загалом у повітряному просторі Закарпаття зафіксували три ударні безпілотники.
Угорське видання Telex повідомляє, що російський дрон влучив у Мукачеві на території промислового об’єкта. За даними видання, жертв унаслідок атаки немає.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що дрон влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.
“Угорський персонал поїзда, який прибув з Угорщини, висадили. На сьогодні і завтра ми зупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною”, — написав Мадяр.
Як пише Telex, у Мукачеві близько 8:50 було чути звуки, схожі на вибухи. Міська рада закликала жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомляв, що в повітряному просторі області залишалися ворожі дрони. Згодом він уточнив, що два безпілотники вдалося нейтралізувати засобами РЕБ.
За даними Telex, через повітряну тривогу тимчасово не працювали й пункти пропуску на кордоні з Угорщиною.
Угорська міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила, що російські дрони атакували Закарпаття кількома хвилями, переважно в районах Мукачева та Ужгорода. Вона висловила співчуття закарпатським угорцям та українському народу.
Петер Мадяр також відреагував на атаку в угорському парламенті, наголосивши, що Мукачево є містом історичного значення і що удар стався в регіоні, де проживає угорська громада.