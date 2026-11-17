Європейські союзники США занепокоєні майбутньою тристоронньою зустріччю Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Головне побоювання полягає в тому, що американський президент може відійти від заявленого порядку денного та зробити несподівані заяви щодо України або Тайваню.

Про це пише Axios з посиланням на європейських чиновників і західних дипломатів.

Офіційно головною темою першого в історії саміту лідерів США, Китаю та Росії має стати ядерне роззброєння. Водночас Трамп напередодні заявив, що на зустрічі також говоритиме про Іран та Україну.

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Це викликало занепокоєння серед європейських партнерів, оскільки раніше американські та китайські чиновники наголошували, що війна в Україні не буде центральною темою саміту.

“Ми знаємо, що щоразу, коли президент Трамп говорить із Путіним або зустрічається з ним, це обертається поганими новинами для України та Європи. Ми готові до всього”, — сказав Axios один із європейських дипломатів.

За даними видання, майбутній саміт обговорювали і під час закритої зустрічі європейських лідерів у Дубліні. Одним із найактивніших у дискусії був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

“Наше послання США перед зустріччю Трампа з Путіним: жодних сюрпризів, будь ласка”, — заявив Мерц.

Схожі побоювання, за інформацією Axios, висловлювали й українські посадовці. Японія своєю чергою стурбована тим, який сигнал зустріч Трампа, Сі та Путіна може подати щодо Тайваню та політики США в Азії.

Окреме занепокоєння союзників викликає символічний ефект спільної появи трьох лідерів. Деякі дипломати побоюються, що вона може створити враження поділу світу на сфери впливу. У дипломатичних колах навіть звучить порівняння із “Ялтою II” — відсиланням до конференції 1945 року, на якій США, Велика Британія та СРСР обговорювали післявоєнний устрій Європи.

Водночас американські посадовці, за даними Axios, намагаються знизити очікування від саміту та наголошують, що суттєвих домовленостей може й не бути.

У день зустрічі Трампа, Путіна і Сі його представники Джаред Кушнер та Стів Віткофф мають перебувати в Берліні, де заплановані консультації з представниками України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, ЄС та НАТО. Мета — скоординувати позиції перед наступним раундом переговорів із Росією в Абу-Дабі.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Україна, США та Європа домовилися продовжити переговори в Берліні в рамках Коаліції охочих.