Після ударів по Кримському мосту 16 та 17 листопада у Росії порушили кримінальну справу про теракт. Рух автомобілів і поїздів мостом тимчасово зупинено, водночас у Кремлі заявили про намір відновити переправу.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

За повідомленням ТАСС, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт у зв’язку з атаками на Кримський міст. У Міністерстві транспорту РФ повідомили, що спеціалісти оцінюють збитки внаслідок повторної атаки. За попередніми даними російської сторони, постраждалих немає.

Реклама

Реклама

Автомобільний і залізничний рух Кримським мостом зупинено на невизначений термін. Мінтранс РФ рекомендував водіям не вирушати в напрямку переправи.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що віцепрем’єр Марат Хуснуллін доповів Володимиру Путіну про ситуацію навколо Кримського мосту.

“Кримський міст буде відновлено і він буде ще кращим, ніж раніше”, — заявив Пєсков.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи ТАСС атаки на Кримський міст напередодні саміту АТЕС, заявила: “Як і будь-яким терористам, Києву необхідно пропагувати свої злочини”.

Призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей півострова утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

Водночас радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що Кримський міст практично не використовували для постачання на півострів продовольства, товарів і паливно-мастильних матеріалів, тому логістичні ланцюги постачання збережені.

Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що на сухопутному маршруті до Криму через Херсонщину посилять заходи безпеки. За його твердженням, атаки на Кримський міст не порушили постачання Херсонської області.