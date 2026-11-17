У ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав нової атаки, після якої рух транспорту переправою було зупинено. Повідомляють про серйозні пошкодження автомобільної частини мосту, зокрема обвалення арки та одного з прольотів.

Про атаку та припинення руху повідомили гауляйтер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов й так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За повідомленнями Telegram-каналу “Кримський вітер”, уночі у районі Керчі лунали потужні вибухи. Підписники каналу повідомляли про стрілянину, пуски ракет російської ППО та заграву від вибухів. За попередніми даними, по Кримському мосту влучили щонайменше чотири крилаті ракети.

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У результаті ударів деформовано конструкції автомобільної частини мосту: арка змістилася разом із натяжними тросами, через що дорожнє полотно перекосилося та просіло на один бік. Вранці арка мосту обвалилася у воду.

Про значні пошкодження повідомив і Telegram-канал Colonelcassad. За його твердженням, унаслідок ударів обвалилися один проліт та арка автомобільної частини Кримського мосту.

Аксьонов підтвердив нову атаку на міст та призупинення руху транспорту. Він закликав жителів і гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку переправи. Развожаєв також повідомив про зупинення руху та закликав тих, хто планував виїзд із Севастополя через міст, поки відмовитися від поїздок.

Нагадаємо, вранці 16 листопада Кримський міст уже зазнавав удару. Призначений Росією керівник тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку та повідомив про обмеження руху транспорту. Через перекриття мосту затримувалися чотири пасажирські поїзди, що прямували до Керчі з Москви, Санкт-Петербурга та Адлера.