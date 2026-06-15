Арбітражний суд відхилив більшу частину позову України проти Росії щодо Керченської протоки

Міжнародний арбітражний суд у Гаазі визнав, що Росія порушила окремі норми морського права під час будівництва мосту через Керченську протоку між територією РФ та окупованим Кримом.

Про це йдеться в рішенні Постійної палати третейського суду, оприлюдненому 15 червня, повідомляє Reuters.

Позов Україна подала ще у 2016 році після початку будівництва 19-кілометрового Кримського мосту. Київ стверджував, що Москва незаконно намагається встановити одноосібний контроль над Керченською протокою та порушує міжнародне морське право.

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У рішенні, датованому 22 квітня 2026 року, арбітраж відхилив більшість претензій України щодо контролю Росії над протокою з процедурних підстав.

Водночас суд дійшов висновку, що Росія порушила окремі положення морського права, оскільки не провела належної екологічної оцінки під час будівництва мосту.

Колегія з п’яти арбітрів не присудила жодних компенсацій. Також суд постановив, що кожна зі сторін самостійно покриє свої витрати на провадження, яке тривало близько десяти років.

Керченський міст є одним із ключових логістичних маршрутів для забезпечення окупованого Криму паливом, продовольством та іншими товарами. Через Керченську протоку також проходить сполучення з Севастополем, де базується Чорноморський флот Росії.

Ця справа є однією з низки міжнародних судових процесів, ініційованих Україною проти Росії після окупації Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022 році.