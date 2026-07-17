Росія за добу втратила вертоліт, чотири танки та 1370 військових, — Генштаб

З 16 по 17 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили окупантів та два інші важливі об’єкти противника. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1370 військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також за добу Збройні сили знищили:

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