        Суспільство

        Росія за добу втратила вертоліт, чотири танки та 1370 військових, — Генштаб

        Галина Шподарева
        17 Липня 2026 07:07
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        Російський вертоліт / Фото: ілюстративне: РосЗМІ
        Російський вертоліт / Фото: ілюстративне: РосЗМІ

        З 16 по 17 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили окупантів та два інші важливі об’єкти противника. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1370 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу Збройні сили знищили:

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        • 4 танки;
        • 6 ББМ;
        • 65 артилерійських систем;
        • 7 РСЗВ;
        • 4 засоби ППО;
        • 1 гелікоптер;
        • 1879 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 13 наземних роботехнічних комплексів;
        • 489 одиниць автомобільної техніки;
        • 4 одиниці спеціальної техніки;
        • 3 крилаті ракети.

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