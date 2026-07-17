Росія за добу втратила вертоліт, чотири танки та 1370 військових, — Генштаб

З 16 по 17 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили окупантів та два інші важливі об’єкти противника. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1370 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу Збройні сили знищили:
- 4 танки;
- 6 ББМ;
- 65 артилерійських систем;
- 7 РСЗВ;
- 4 засоби ППО;
- 1 гелікоптер;
- 1879 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 13 наземних роботехнічних комплексів;
- 489 одиниць автомобільної техніки;
- 4 одиниці спеціальної техніки;
- 3 крилаті ракети.