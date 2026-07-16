Як змінилися позиції Костюк і Світоліної в оновленому рейтингу WTA після Вімблдону

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг після завершення Вімблдону. Еліна Світоліна зберегла місце у топ-10, а Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу турніру піднялася на найвище у кар’єрі 11-те місце.

В оприлюдненому 13 липня рейтингу Світоліна посідає десяту позицію з 4351 очком, опустившись на два рядки. Костюк піднялася з 13-го на 11-те місце та має 3926 балів. Таким чином, двох найкращих українських тенісисток тепер розділяє лише одна позиція.

Костюк отримала 780 рейтингових очок за виступ на Вімблдоні. Українка вперше вийшла до півфіналу британського турніру й удруге поспіль дісталася цієї стадії на змаганнях Grand Slam.

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У чвертьфіналі Костюк перемогла італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 6:2. Цей результат дозволив їй повторити найкраще досягнення українських тенісисток на Вімблдоні: раніше до півфіналу турніру двічі доходила Світоліна.

У матчі за вихід до фіналу Костюк поступилася майбутній чемпіонці турніру — чешці Лінді Носковій — 4:6, 4:6. Носкова після перемоги на Вімблдоні піднялася одразу на п’ять позицій і стала сьомою ракеткою світу. У фіналі вона перемогла співвітчизницю Кароліну Мухову, яка завдяки виходу до вирішального матчу піднялася з дев’ятого на шосте місце.

Світоліна завершила виступ на Вімблдоні вже у першому колі. Вона поступилася іншій українці Дарії Снігур з рахунком 5:7, 2:6, через що втратила дві позиції у рейтингу. Снігур після виходу до третього кола піднялася одразу на 21 місце і тепер посідає 56-ту позицію.

Лідеркою рейтингу залишилася Аріна Сабалєнка, яка має 8550 очок. Другою йде представниця Казахстану Олена Рибакіна, третьою стала американка Джессіка Пегула. До першої п’ятірки також входять Коко Гофф і Мірра Андрєєва.

Топ-10 рейтингу WTA після Вімблдону

Аріна Сабалєнка — 8550 очок Олена Рибакіна — 8143 Джессіка Пегула — 6301 Коко Гофф — 5649 Мірра Андрєєва — 5293 Кароліна Мухова — 5168 Лінда Носкова — 5119 Іга Швьонтек — 4539 Аманда Анісімова — 4353 Еліна Світоліна — 4351

Марта Костюк посідає 11-те місце, відстаючи від Світоліної на 425 очок.