На Полтавщині знайшли мертвим ексзаступника начальника поліції Харківщини Сергія Чижа: попередня версія — самогубство

У Карлівській громаді Полтавського району знайшли мертвим 44-річного колишнього працівника правоохоронних органів. За інформацією місцевих медіа, йдеться про колишнього заступника начальника поліції Харківщини Сергія Чижа.

Повідомлення про смерть чоловіка за місцем його проживання надійшло правоохоронцям 16 липня близько 10:40, повідомила поліція Полтавської області.

У поліції офіційно не назвали ім’я померлого, однак зазначили, що він раніше працював у правоохоронних органах. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок самогубства.

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Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.

Як повідомляють місцеві видання «Думка» та «Об’єктив», померлим є Сергій Чиж. Із 2017 до 2021 року він працював заступником начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області, а в листопаді 2021 року очолив поліцію Сумщини.

У квітні 2023 року Чиж залишив посаду керівника поліції Сумської області. Згідно з декларацією, поданою у березні 2026 року, він обіймав посаду начальника відділу в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.