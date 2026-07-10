Жінка продала новонародженого сина за $20 тисяч одразу після виписки з пологового: покупців знайшла у Facebook

На Прикарпатті 30-річну жительку Київщини затримали після передачі новонародженого сина за 20 тисяч доларів. За даними слідства, продаж дитини вона намагалася приховати під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомили Національна поліція України та Офіс генерального прокурора.

Багатодітна мати продала немовля під виглядом сурогатного материнства / Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, ще під час вагітності жінка вирішила продати майбутню дитину та почала шукати покупців у Facebook-спільнотах, пов’язаних із сурогатним материнством.

У дописах вона залишала завуальовані оголошення, а в особистому листуванні прямо заявляла, що готова передати новонародженого за грошову винагороду. Вартість немовляти жінка оцінила у 20 тисяч доларів.

Реклама

Реклама

Після домовленості з потенційною покупчинею з Івано-Франківська підозрювана приїхала до міста. Вона отримала 10 тисяч гривень завдатку та висунула умову, щоб до пологів її повністю утримували.

Упродовж кількох місяців жінці оплачували оренду квартири, медичні обстеження, продукти, ліки та інші витрати.

2 липня в Івано-Франківському перинатальному центрі вона народила здорового хлопчика. Наступного дня, за даними слідства, безпосередньо в палаті сторони заднім числом уклали фіктивний договір про сурогатне материнство.

Документ мав створити видимість, що жінка нібито виношувала дитину для “генетичних батьків” і передає її на законних підставах.

6 липня у дворі перинатального центру підозрювана передала новонародженого покупцям, отримала 20 тисяч доларів і написала розписку про відсутність претензій на дитину в майбутньому.

Одразу після отримання грошей жінку затримали. Їй повідомили про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо неповнолітнього.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько пів мільйона гривень. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

За даними Офісу генпрокурора, окрім новонародженого, жінка має ще п’ятьох дітей. Із нею проживає лише трирічний син, а четверо інших мешкають із бабусею на Київщині.

Захистом немовляти та подальшою долею інших дітей займаються профільні служби. Слідство також перевіряє обізнаність чоловіка та батьків підозрюваної про її наміри.