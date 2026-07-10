На Вінниччині начальник РТЦК фіктивно “мобілізував” 27 чоловіків заради статистики

На Вінниччині начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у внесенні неправдивих даних про мобілізацію щонайменше 27 громадян. За версією слідства, посадовець робив це, щоб штучно покращити показники роботи РТЦК.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, упродовж січня-квітня 2026 року 34-річний начальник РТЦК незаконно змінював інформацію в реєстрі “Оберіг”.

Реклама

Реклама

Посадовець нібито зазначав, що військовозобов’язані були мобілізовані, направлені до військових частин і проходять службу. Насправді з 27 громадян служив лише один, а решта до ТЦК не прибували та мобілізовані не були.

Начальнику РТЦК повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі особою, яка мала доступ до цих даних, вчиненій повторно.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 266 340 гривень застави. Посадовця також відсторонили від посади.

Правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини ймовірного злочину, а також перевіряють можливу причетність інших осіб.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.