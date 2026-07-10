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        Росія атакувала дронами місто Валки на Харківщині: загинула жінка

        Сергій Бордовський
        10 Липня 2026 07:07
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        На Харківщині дрони пошкодили приватні будинки / Фото: Харківська ОВА
        На Харківщині дрони пошкодили приватні будинки / Фото: Харківська ОВА

        Російські війська атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району Харківської області. Внаслідок удару загинула 50-річна жінка.

        Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

        За його даними, також постраждала 23-річна жінка. Її шпиталізували.

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        Ще двоє людей — 27-річний чоловік та 18-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

        Після обстрілу у місті спалахнула пожежа. Пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.

        Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.


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