Росія атакувала дронами місто Валки на Харківщині: загинула жінка

Напад на поліцейських під час сутички із військовими ТЦК у Львові: затримано одного учасника

Після обстрілу у місті спалахнула пожежа. Пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.

Ще двоє людей — 27-річний чоловік та 18-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

За його даними, також постраждала 23-річна жінка. Її шпиталізували.