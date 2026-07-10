Росія атакувала дронами місто Валки на Харківщині: загинула жінка

Російські війська атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району Харківської області. Внаслідок удару загинула 50-річна жінка.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, також постраждала 23-річна жінка. Її шпиталізували.
Ще двоє людей — 27-річний чоловік та 18-річний хлопець — зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.
Після обстрілу у місті спалахнула пожежа. Пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.
Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.