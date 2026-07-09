Польські митники дістали з-під одягу українки три кілограми золота

У громадянки України польські митники вилучили три кілограмові злитки золота, які жінка ховала під одягом. Їхню вартість оцінили приблизно у 1,5 млн злотих (близько 400 тис. доларів).

Про це повідомили у Національній податковій адміністрації Польщі.

Підкарпатська Національна податкова адміністрація Польщі повідомила про незаконне перевезення трьох злитків золота через прикордонний перехід у Кросценку.

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На оформлення у напрямку в’їзду до Польщі прибула 46-річна громадянка України, яка керувала легковим автомобілем.

Під час контролю співробітники Митно-податкової служби використали сканер для перевірки осіб. Пристрій показав, що жінка має при собі прихований товар, і точно вказав місця, де було сховано золото.

Три кілограмові злитки знайшли у мішечках під одягом жінки. Вартість золота оцінили приблизно у 1,5 млн злотих. Золото вилучили для подальшого провадження, яке веде Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі.

У рахунок можливого штрафу, який загрожує громадянці України, митники вилучили 23 400 євро.