Польські митники дістали з-під одягу українки три кілограми золота

У громадянки України польські митники вилучили три кілограмові злитки золота, які жінка ховала під одягом. Їхню вартість оцінили приблизно у 1,5 млн злотих (близько 400 тис. доларів).
Про це повідомили у Національній податковій адміністрації Польщі.
Підкарпатська Національна податкова адміністрація Польщі повідомила про незаконне перевезення трьох злитків золота через прикордонний перехід у Кросценку.
На оформлення у напрямку в’їзду до Польщі прибула 46-річна громадянка України, яка керувала легковим автомобілем.
Під час контролю співробітники Митно-податкової служби використали сканер для перевірки осіб. Пристрій показав, що жінка має при собі прихований товар, і точно вказав місця, де було сховано золото.
Три кілограмові злитки знайшли у мішечках під одягом жінки. Вартість золота оцінили приблизно у 1,5 млн злотих. Золото вилучили для подальшого провадження, яке веде Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі.
У рахунок можливого штрафу, який загрожує громадянці України, митники вилучили 23 400 євро.