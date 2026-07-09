        Суспільство

        Польські митники дістали з-під одягу українки три кілограми золота

        Галина Шподарева
        9 Липня 2026 22:07
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        Вилучене золото / Фото: Національна податкова адміністрація Польщі
        Вилучене золото / Фото: Національна податкова адміністрація Польщі

        У громадянки України польські митники вилучили три кілограмові злитки золота, які жінка ховала під одягом. Їхню вартість оцінили приблизно у 1,5 млн злотих (близько 400 тис. доларів).

        Про це повідомили у Національній податковій адміністрації Польщі.

        Підкарпатська Національна податкова адміністрація Польщі повідомила про незаконне перевезення трьох злитків золота через прикордонний перехід у Кросценку.

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        На оформлення у напрямку в’їзду до Польщі прибула 46-річна громадянка України, яка керувала легковим автомобілем.

        Під час контролю співробітники Митно-податкової служби використали сканер для перевірки осіб. Пристрій показав, що жінка має при собі прихований товар, і точно вказав місця, де було сховано золото.

        Три кілограмові злитки знайшли у мішечках під одягом жінки. Вартість золота оцінили приблизно у 1,5 млн злотих. Золото вилучили для подальшого провадження, яке веде Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі.

        У рахунок можливого штрафу, який загрожує громадянці України, митники вилучили 23 400 євро.


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