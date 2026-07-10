Фізичний прототип — дорого, довго і дає інформацію лише про одну конкретну конфігурацію при одному конкретному навантаженні. FEA (Finite Element Analysis, скінченноелементний аналіз) дозволяє за кілька годин розрахунку отримати повну картину напружено-деформованого стану конструкції при десятках різних сценаріїв навантаження, виявити критичні зони концентрації напружень і оптимізувати конструкцію ще до того, як буде замовлено хоча б один зразок матеріалу. При цьому сучасні FEA-інструменти, інтегровані безпосередньо в CAD-середовище, зробили цю технологію доступною не лише для спеціалізованих розрахункових бюро, а й для конструкторів загального профілю.

Де FEA дає найбільший ефект

Найвища віддача від FEA — у проектах, де конструкція працює на межі міцності або масогабаритні обмеження є жорсткими. Авіаційні і ракетні конструкції, де кожен зайвий грам критичний. Важке машинобудування, де конструктивна міцність визначає безпеку оператора. Медичні вироби, де регуляторна документація вимагає розрахункового підтвердження міцності. Автомобільні компоненти, де тисячі циклів втомних навантажень визначають ресурс виробу. Але FEA корисний і в більш “приземлених” задачах: перевірка зварного з’єднання несучої рами, оцінка деформацій корпусу редуктора під навантаженням, перевірка кріплень при транспортних вібраціях — усі ці завдання вирішуються в розрахунковому середовищі без виготовлення дослідних зразків.

SOLIDWORKS Simulation: FEA для конструктора загального профілю

SOLIDWORKS Simulation — вбудований модуль FEA у середовищі SOLIDWORKS, розрахований на конструкторів, які не є спеціалістами з механіки суцільного середовища. Підготовка моделі до розрахунку відбувається прямо в знайомому інтерфейсі SOLIDWORKS: задання матеріалів, граничних умов і навантажень є інтуїтивним, а автоматична генерація сітки скінченних елементів вимагає мінімальних налаштувань для типових машинобудівних задач. Результати — поля напружень, переміщень і коефіцієнтів запасу міцності — візуалізуються безпосередньо на CAD-моделі. Це означає, що конструктор може перевіряти міцність своєї деталі в процесі проектування, а не після завершення, що кардинально скорочує кількість ітерацій. Ліцензування і налаштування SOLIDWORKS Simulation — у рамках сервісу SOLIDWORKS від GEO-MENTOR.

SIMULIA: FEA корпоративного рівня

Для складних розрахункових задач — нелінійна механіка, динамічний аналіз, розрахунок втоми, CFD, зв’язані задачі термо-механіки — використовується SIMULIA, розрахункова платформа Dassault Systèmes. Abaqus, флагманський солвер SIMULIA, є де-факто стандартом у аерокосмічній, автомобільній і нафтогазовій промисловості для найбільш вимогливих розрахункових задач. На відміну від SOLIDWORKS Simulation, SIMULIA орієнтована на розрахункових інженерів зі спеціалізованою підготовкою і надає повний контроль над постановкою задачі, що критично для некласичних сценаріїв навантаження. Детальніше про Dassault Systèmes і розрахункові продукти в GEO-MENTOR — на сторінці вендора.

Як правильно верифікувати FEA-розрахунок

FEA — потужний, але не безпомилковий інструмент. Сміттєвий ввід дає сміттєвий вивід: некоректно задані граничні умови або надто груба сітка дадуть красиву картинку напружень, яка не має нічого спільного з реальністю. Правила надійного FEA-розрахунку: верифікація на простих тест-кейсах з відомим аналітичним рішенням, аналіз збіжності при подрібненні сітки в критичних зонах, перевірка балансу реакцій опор і коректності прикладання навантажень. Саме тому для відповідальних конструкцій FEA виконується спеціалістом зі знанням теорії міцності, а не просто “кнопконатискачем” у симуляційному пакеті.

ROI від впровадження FEA в конструкторському відділі

Розрахунок повернення інвестицій від FEA простий: вартість одного фізичного прототипу — від кількох тисяч до сотень тисяч гривень залежно від складності і матеріалу. Час виготовлення — від тижня до кількох місяців. FEA-розрахунок займає від кількох годин до кількох днів і коштує кратно дешевше. Якщо FEA дозволяє скоротити кількість фізичних прототипів хоча б на один за цикл розробки — вартість ліцензії та навчання окупаються за один-два проекти.