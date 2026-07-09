Україну накриє нова хвиля негоди: синоптики попередили про зливи з градом

У п’ятницю, 10 липня, у низці областей України прогнозують значні дощі, грози, град і шквали. Водночас на півдні та південному сході температура повітря підніметься до +28 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть помірні короткочасні дощі, місцями грози. Найскладніша погодна ситуація прогнозується у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму, де очікуються значні опади.

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Вдень в окремих районах можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с. Вітер переважно західного напрямку, 5–10 м/с.

У нічні години температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становитиме +9…+14 °C, на решті території +13…+18 °C. Вдень повітря прогріється до +19..+25 °C, на півдні та південному сході країни до +23…+28 °C, тоді як у західних областях буде прохолодніше — +15…+20 °C.