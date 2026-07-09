У Польщі 19-річного хлопця жорстоко побили за українську мову

У Вроцлаві група молодих людей напала на 19-річного українця після того, як почула його розмову українською мовою. Постраждалий заявив, що нападники зламали йому ніс, били ногами та сміялися, що “побили українця”.

Про це пише Radio Wroclaw.

Напад стався на Солодовому острові 4 липня близько 20:00, коли навколо було багато людей. За попередніми даними, хлопець перебував там із дівчиною та знайомими і перед нападом розмовляв телефоном із батьками українською.

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Після цього до нього підійшов ровесник і наказав віддати електронну сигарету. Коли той відмовився – нападник позвав товаришів.

“Тоді вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, не міг захиститися, бо сорочка була наполовину стягнута, вони так закрили мені обличчя, щоб я нічого не бачив. Мені зламали ніс, дві носові кістки, задня частина хряща також була викривлена”, — розповів постраждалий.

За словами хлопця, після нападу він був увесь у крові, його сорочку розірвали, а з шиї зірвали ланцюжок.

“Я чув, і мої знайомі чули, що вони там сміялися, коли вже відійшли від мене, що побили українця”, — сказав він.

Поліцію та швидку допомогу викликали знайомі жертви. Нападники втекли. Постраждалого доправили до лікарні. Поліція розпочала провадження.