Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищатимуть дві адвокатки

9 липня у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Суд вирішив, що надалі його інтереси представлятимуть дві захисниці — Лариса Криворучко та державна адвокатка Діана Кара.

Про це пише видання ZAXID.NET.

Донька загиблої Софія Особа на засідання не прийшла. Її інтереси представляла адвокатка Наталія Романик, яка долучилася до суду онлайн. У режимі відеозв’язку також мала брати участь попередня адвокатка Зінченка Лариса Криворучко. Вона в день засідання просила суд дозволити їй долучитися онлайн, однак до засідання не приєдналася.

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Через призупинення адвокатської діяльності Криворучко Зінченку раніше призначили державну захисницю — адвокатку Діану Кару. Під час засідання обвинувачений заявив, що знає про відновлення повноважень Криворучко, і сказав, що хоче, аби вона надалі представляла його інтереси. Також Зінченко подав заяву про відмову від державної адвокатки.

Діана Кара підтримала позицію обвинуваченого та попросила суд припинити її участь у справі, повернувши до захисту Ларису Криворучко.

Прокурор Дмитро Петльований виступив проти того, щоб Криворучко залишалася єдиною захисницею Зінченка. Він зазначив, що через неодноразове призупинення її адвокатської діяльності засідання у справі доводилося відкладати.

Прокурор також звернув увагу, що за весь час захисту Зінченка адвокатка лише один раз відвідала його у СІЗО. За його словами, через це виникає питання, чи можна вважати такий захист належним.

Після обговорення суд вирішив залишити Ларису Криворучко захисницею В’ячеслава Зінченка, але водночас долучити до справи державну адвокатку Діану Кару.

Наступне засідання у справі призначили на 7 серпня об 11:00.