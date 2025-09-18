Обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон залишили під вартою ще на два місяці

Сьогодні, 18 вересня, у Шевченківському районному суді Львова розглядали продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон залишиться під арештом до 21 листопада.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

На сьогоднішньому засіданні були присутні прокурори та донька Ірини Фаріон Софія Особа. Обвинувачений у вбивстві В’ячеслав Зінченко та його адвокат долучилися до засідання онлайн

Прокурор закликав суд продовжити Зінченку арешт на 60 діб без права внесення застави. Клопотання задовільнили без змін, тож Зінченко перебуватиме під арештом до 21 листопада включно. Наступне засідання призначено на 23 вересня.

На попередньому засіданні 3 вересня у суді тривав розгляд справи. Донька Ірини Фаріон Софія Особа вперше під час засідання публічно поспілкувалася із Зінченком: вони обговорили подробиці справи та позов на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 млн гривень.