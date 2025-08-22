Нові факти у справі вбивства Ірини Фаріон: Зінченко зізнався співкамернику у злочині

Сьогодні, 22 серпня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання справи В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання прокурори зачитали протокол розмови Зінченка зі співкамерником, де він визнав, що вчинив злочин через особисту неприязнь.

Про це повідомляє Суспільне.

Сам обвинувачений заявив, що говорив це під тиском, і вважає доказ недопустимим.

На засідання доставили Зінченка, який минулого разу підключався онлайн. Присутніми були донька Фаріон Софія Особа з адвокаткою, прокурори, а також захисники обвинуваченого. Зінченко просив розглядати записи розмов його батьків у закритому режимі, проте прокурори зосередились на протоколі негласних слідчих дій.

У зачитаній розмові співкамерник ставив питання про мотиви злочину. Зінченко відповідав, що погано ставився до Фаріон через її висловлювання про російськомовних.

— Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього? — Ні. — Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили? — На ґрунті особистої неприязні. — На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. — Це ж наскільки треба бути… Ти ж навіть з нею не був знайомий. — Ну так. — Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь? — Конкретно до неї погано ставився. — А чому? Що вона тобі поганого зробила? — Вона висловлювалась погано. — Висловлювалась погано про кого, що? — На мою адресу. — На твою адресу? — Не конкретно на мою. — А на чию? — Російськомовних. — А хто тобі взагалі дав право забирати в когось життя? Якщо так розібратися, ти міг облити її зеленкою, не знаю, облити бензином, зламати руку, ногу, але не забирати життя, розумієш? — Ага.

Софія Особа / Фото: Суспільне

“Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули”, — заявив Зінченко після оголошення матеріалів.

Захист наполягав, що Зінченко мав перебувати в камері один, і попросив встановити осіб, з якими він розмовляв.

Потерпілі мали давати свідчення цього дня, але сторона захисту попросила час для підготовки. Суд оголосив перерву. Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що під час засідання прозвучало фактичне зізнання Зінченка.

“Ніхто не має права забирати людське життя. Вбивці мають сидіти довічно”, — сказала вона.

Наступні слухання у справі призначені на 2 та 3 вересня о 10:30.