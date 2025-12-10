        Суспільство

        Синоптики попередили водіїв та пішоходів про небезпечну погоду 11 грудня

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 22:26
        читать на русском →
        Туман у Києві / Фото: КМДА
        Туман у Києві / Фото: КМДА

        У четвер, 11 грудня, в Україні очікується мінлива хмарність й дощі та мокрий сніг у деяких областях. Також синоптики попереджають про ризик утворення туманів у більшості регіонів.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра погоду в Україні зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Вночі на північному заході країни, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікується невеликий дощ. На північному сході країни прогнозують дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів.

        Реклама
        Реклама

        “Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів, тож будьте уважні на дорозі”, – йдеться в повідомленні.

        Вітер західний та південно-західний 5-10 м/с.

        Уночі температура +1…+6 °C, в денні години +4…+9 °C. На сході та північному сході країни протягом доби 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 11 грудня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини