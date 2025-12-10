Труханов залишається під домашнім арештом: суд не змінив запобіжний захід ексмеру Одеси

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову. Рішення – запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишили без змін.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Геннадія Труханова підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу через тяжкість наслідків інкримінованої статті та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, серед яких – дев’ятирічна дитина.

Крім того, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів та службові особи комунального підприємства.

Як заявив Геннадій Труханов, рішення суду його не зупиняє і він й далі оскаржуватиму його у встановленому законом порядку.

“Я буду боротися за своє ім’я та за справедливість”, – заявив ексмер Одеси.