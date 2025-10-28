Ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру, — ЗМІ

Сьогодні, 28 жовтня, колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав підозру від правоохоронців.

Про це повідомляє Суспільне та одеське видання Думська.

За неофіційними даними, Труханову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 – службова недбалість, що спричинила загибель людей.

У середу, 29 жовтня, ексмеру Одеси обиратимуть запобіжний захід. Також, за даними журналістів, завтра буде вручено ще серію підозр, а, можливо, відбудуться і затримання інших чиновників.

Як повідомляє Українська правда, Труханову та його сімом підлеглим інкримінують службову недбалість за невжиття заходів до, під час та після негоди наприкінці вересня. Серед них — два заступники ексмера. За даними Суспільне Одеса, наразі за місцями проживання ексмера Труханова та його заступників проводять обшуки.