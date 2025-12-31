Путін наказав у 2026 році розширити “буферну зону” в Україні

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що президент Володимир Путін поставив завдання на 2026 рік — розширити так звану “буферну зону” у Сумській та Харківській областях України, повідомляє DW.

Метою розширення Герасимов назвав як би забезпечення мирного життя мешканців Білгородської та Курської областей. За його твердженням, у рамках створення зони війська РФ вже нібито взяли під контроль близько 950 кв. км і 32 населені пункти: 14 у Харківській, 18 у Сумській області. “Найбільшим є місто Вовчанськ”, — зазначив Герасимов.

Угруповання “Північ”, створене на початку 2024 року, діє на північному сході України, намагаючись створити буфер вздовж кордону та відтиснути ЗСУ для подальшого просування.

Україна відкидає ідею “буферної зони”, вважаючи її прикриттям Москви для глибших вторгнень. Заяви Герасимова пролунали на тлі загроз РФ відплатити за так званий “напад” України на резиденцію Путіна у Валдаї, яку Київ визначає як фейк, який застосовано для зриву переговорів.

Тим часом, ситуація у Вовчанську, за повідомленням начальника управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, ситуація складна, але зрозуміла.

«Якщо брати сам Вовчанськ, то там ситуація достатньо стабільна. Там наші закріпилися вздовж річки, і далі москалі не лізуть. Там проблема скоріше в тому, що вони намагаються обходити, намагаються тиснути і розширювати зону контролю, наприклад у тій самій Вільчі. Їх звідти вибивають, вони там зазнаюь втрат, але знов туди намагаються заходити, інфільтруються і намагаються розширювати там свою присутність», — сказав Трегубов у ефірі телемарафону.