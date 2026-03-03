Euronews: Тегеран погрожує ударами по містах Європи у разі втручання у війну з Іраном

Тегеран заявив, що розглядатиме будь-які дії європейських країн у війні проти Ірану як “акт війни” та завдасть ударів по європейських містах. Попередження пролунало після заяв окремих держав про можливі “оборонні дії” через ракетні спроможності Ірану.

Про це пише Euronews.

В офіційній заяві у вівторок речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що будь-які дії з боку європейців будуть розцінені як “акт війни” та отримають відповідь й під ударом можуть опинитися міста Європи.

Тегеран попередив, що приєднання європейських країн до війни стане прямою провокацією та призведе до розширення ударів у відповідь із націлюванням на європейські міста та держави.

“Це буде акт війни. Будь-яка така дія проти Ірану буде розцінена як співучасть з агресорами. Це буде розцінено як акт війни проти Ірану. Оборонний означає наступальний — це не має сенсу, вони хочуть позбавити Іран його можливості та спроможності захищатися від агресорів. Було б прикро, якщо ці країни стануть на бік агресорів, вони вже зробили достатньо проти Ірану”, — заявив Багаї.

Попередження прозвучало на тлі прагнення європейських держав посилити оборону, оскільки війна з Іраном загрожує поширитися за межі Близького Сходу та становити загрозу безпеці Європи.

У понеділок іранські ударні безпілотники атакували базу британських ВПС Акротірі на Кіпрі, який є державою-членом ЄС. Посадовці вважають, що безпілотники були запущені з Лівану, ймовірно, “Хезболлою”.

Після удару Велика Британія посилила оборону бази на середземноморському острові. Британські ЗМІ повідомили, що прем’єр Кір Стармер розглядає можливість направлення військового корабля для зміцнення об’єкта на випадок можливих майбутніх атак.

Греція, Німеччина та Франція пообіцяли допомогти Кіпру в посиленні його оборони. Греція і Франція направили військово-морські фрегати, а Афіни також надали винищувачі F-16.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що альянс “сам не залучений” до подій на Близькому Сході, але “захищатиме кожен дюйм території НАТО”, якщо це буде потрібно. Під час візиту до Північної Македонії він заявив, що Іран є загрозою для ширшого регіону, “екзистенційною загрозою” для Ізраїлю, а також “великою загрозою для нас тут, у Європі”.

“Давайте будемо абсолютно тверезо дивитися на те, що тут відбувається. Іран близький до отримання ядерних можливостей і можливостей балістичних ракет. Я думаю, що нам усім буде краще без нього (іранського аятоли Алі Хаменеї, убитого в суботу внаслідок удару) і з тим, що ядерні та балістичні можливості знищуються та послаблюються, як це відбувається зараз”, — сказав Рютте.

Рютте повторив, що операцію здійснили США та Ізраїль, а підтримка з боку окремих союзників надається на двосторонній основі.

Президент Франції Еммануель Макрон доручив збільшити ядерний арсенал Парижа на тлі загроз для континенту — від війни Росії проти України до війни на Близькому Сході. Він також оголосив про плани запустити програму розміщення французьких ядерних засобів по всьому континенту.

Вісім країн, зокрема Велика Британія, Німеччина та Нідерланди, висловили зацікавленість у розміщенні французьких засобів стримування.