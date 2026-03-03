Ізраїль атакував Раду старійшин Ірану під час голосування за наступника Хаменеї

Ізраїль завдав удару по будівлі Ради старійшин Ірану під час голосування за наступника ліквідованого верховного лідера Алі Хаменеї. За даними ізраїльського джерела, атака відбулася в момент голосування, однак у приміщенні перебували не всі 88 членів ради.

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

Ізраїль атакував будівлю Ради старійшин у місті Кум, яка відповідає за обрання нового лідера Ісламської Республіки після ліквідації Алі Хаменеї. Ізраїльське джерело у сфері безпеки повідомило, що удар було завдано під час голосування за наступника, і що в момент атаки в будівлі перебувало значно менше ніж 88 членів ради. Водночас в одному з повідомлень в Ірані стверджувалося, що будівля була порожньою.

Іранське агентство Tasnim також повідомило про атаку на офіси ради в Кумі та зазначило, що напередодні був атакований комплекс ради в Тегерані. Паралельно надходили повідомлення про удари винищувачів у районах навколо площі Революції в Тегерані. Член Ради старійшин аятола Алі Моаллемі заявив, що “вибір нового лідера не затягнеться”.

“Не має значення, кого оберуть сьогодні — його доля вирішена. Лише іранський народ обере свого майбутнього лідера”, йдеться в дописі на сторінці Моссаду в X, опублікованому незадовго до удару.

Згідно з конституцією Ірану, верховного лідера обирає орган із 88 духовних осіб — Рада старійшин. Кандидати до цього органу обираються громадянами, але мають отримати схвалення Ради охоронців конституції, членів якої прямо або опосередковано призначає верховний лідер. Рада старійшин повинна якнайшвидше зібратися для обрання нового лідера, а до цього його повноваження переходять до тимчасової ради з трьох посадовців: президента, голови судової влади та представника Ради охоронців конституції.