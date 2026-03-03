18-річна жителька Прикарпаття після вживання енергетиків побила семимісячного сина: дитина померла

В Івано-Франківській області 18-річну жительку одного із сіл Бурштинської громади підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть її семимісячного сина. Дитина померла вранці 2 березня 2026 року, а судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, трагедія сталася 2 березня. Напередодні ввечері жінка вжила чотири банки енергетичного напою та перебувала в одній кімнаті з немовлям.

“Уночі, коли дитина почала плакати, у неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати. Вранці 48-річна бабуся та 80-річна прабабуся, які перебували в іншій кімнаті, помітили, що дитина не дихає, і викликали швидку допомогу”, – розповіли в прокуратурі.

Хлопчик помер до приїзду медиків. Спочатку мати пояснювала, що дитина нібито захлинулася сумішшю, а тілесні ушкодження – наслідок падіння.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововиливами під м’яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку. За висновком експертів, такі ушкодження не могли бути отримані внаслідок випадкового падіння.

Жінку затримали, їй оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть семимісячної дитини (ч. 2 ст. 121 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.