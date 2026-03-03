Житель Львівщини організував бізнес на ухилянтах: підозрюваного затримали у Харкові

У Харкові правоохоронці затримали жителя Львівської області, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Вартість “квитка” до Польщі він оцінив у 25 тисяч доларів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2025 року поблизу українсько-польського пункту пропуску чоловік познайомився з харків’янкою та запевнив, що може забезпечити безперешкодний виїзд з України для тих, хто хоче уникнути мобілізації. Він пропонував різні способи незаконного перетину кордону: оформлення фіктивного працевлаштування, інвалідності або переправлення через міжнародні пункти пропуску з пересадкою між машиною та автобусом без виходу на контроль.

Жінка надіслала йому документи свого племінника, який потребував допомоги у виїзді. Організатор перевірив “надійність” потенційного “клієнта” та підтвердив готовність виконати “замовлення” протягом двох тижнів. У лютому він прибув до Харкова та під час зустрічі повідомив деталі схеми.

Згідно з планом, після передачі коштів чоловіка мали відвезти на Львівщину, де він мав проживати в орендованій квартирі. Перед проходженням прикордонного контролю він мав непомітно пересісти з легкової автівки у мікроавтобус і залишатися всередині, а організатор — забезпечити проставлення в паспорті відміток про перетин кордону Польщі без його присутності.

Правоохоронці затримали підозрюваного у Харкові під час отримання обумовленої суми коштів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході слідства встановлено, що протягом 2020–2026 років чоловік перетнув державний кордон майже пів тисячі разів на законних підставах — через наявність трьох неповнолітніх дітей. Правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів.