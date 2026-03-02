До 30 млн грн на місяць: в Одесі викрили схему “абонементів” для ухилянтів

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації «Україна – це матір» продавала чоловікам «захист» від мобілізації. Про це повідомили Нацполіція та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, керівник ГО 1997 року народження, двоє його заступників та ще двоє учасників організували схему вимагання коштів у військовозобов’язаних. Вони пропонували оформлення формального членства в організації та видачу посвідчень, які, за їхніми словами, дозволяли уникнути мобілізації.

Продавали «захист» від призову та торгували посвідченнями: п’ятеро підозрюваних під вартою / Фото: Нацполіція

Вартість «послуг» становила від 1000 до 3000 доларів США. За 1000 доларів клієнт отримував посвідчення та мав патрулювати місто разом із ТЦК, за 3000 доларів — «VIP-пакет» без чергувань. Також пропонували «зняття з розшуку» через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та «вирішення питань» у разі затримання. Окремо встановлювалася щомісячна плата у 3000 грн, а за відмову платити погрожували мобілізацією.

Реклама

Реклама

Учасників схеми додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок. За інформацією правоохоронців, лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, загалом по Україні — до 1500 осіб. Щомісяця ділки могли заробляти до 30 млн грн.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 60 обшуків в Одесі та області. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, боєприпаси, десятки посвідчень, печатки та чорнові записи.

Слідчі повідомили про підозру п’ятьом учасникам групи за статтями 114-1, 362, 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області, перевіряється причетність посадових осіб.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.