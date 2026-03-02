У ГУР показали будову нової крилатої ракети рф та назвали причетні підприємства

ГУР МО України у розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions оприлюднило інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети рф «іздєліє-30», а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

Ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки її використання проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку ОКБ «звєзда», що входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом. Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55, Х-555.

Супутникова навігаційна система представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній — завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою «комєта-м12» виробництва «вніір-прогрес» та приймально-обчислювального блоку виробництва «кб навіс», створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва анпп «темп-авіа», відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

Усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників — США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії «пкк міландр».

У ГУР МО України зазначили, що продовжують системну роботу з дослідження нових розробок противника та інформування світу з метою спільної протидії загрозам.