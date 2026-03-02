У Новоросійську після серії вибухів горить нафтовий термінал “Шесхаріс”, у місті введено режим НС

У ніч проти 2 березня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнало атаки безпілотників. Є постраждалі, у місті запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю та місцева влада.

“Всю ніч наші військові відбивали масовану атаку українських безпілотників. Найсильніший удар припав на Новоросійськ, там ввели режим надзвичайної ситуації”, — написав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За даними оперштабу, внаслідок атаки безпілотників постраждали п’ятеро людей, які перебували в одному з приватних будинків, на який нібито впали уламки БпЛА. Постраждалих госпіталізували.

Також повідомляється про пошкодження двох багатоквартирних і п’яти приватних будинків. Тимчасово в Новоросійську не працював громадський транспорт.

Telegram-канал Astra з посиланням на повідомлення місцевих жителів і оприлюднені відео заявив, що в ймовірній зоні пожежі розташований нафтоналивний термінал “Шесхаріс”.

Нафтоналивний термінал “Шесхаріс” — це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери. Це один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль у роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни. Термінал вже був пошкоджений в результаті атаки ЗСУ в листопаді 2025 року.