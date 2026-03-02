Іран не має наміру вести переговори зі США

2 березня секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не збирається проводити переговори зі США. За його словами, дії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа призвели до загострення ситуації на Близькому Сході та подальших втрат серед американських військових.

Про це Алі Ларіджані написав у соцмережі X.

“Ми не будемо вести жодних переговорів зі Сполученими Штатами”, — написав Ларіджані в соцмережі.

Він додав, що президент США Дональд Трамп своїми “помилковими надіями занурив регіон у хаос” і “тепер стурбований подальшими втратами американських військових”.

“Своїми оманливими діями він перетворив гасло “Америка понад усе” на “Ізраїль понад усе” та пожертвував американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Atlantic Трамп заявляв, що керівництво Ірану після американо-ізраїльських ударів хоче вести переговори, і він має намір відповісти згодою на пропозицію про діалог.