Власники танкерів, нафтові компанії та торгові доми зупиняють перевезення через Ормузьку протоку

Великі нафтові компанії, трейдери та власники танкерів призупинили перевезення нафти, пального і скрапленого газу через Ормузьку протоку після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Про це повідомили джерела Reuters в торговельній галузі.

За їхніми словами, після атак Тегеран заявив про закриття навігації в протоці, що змусило судновласників тимчасово зупинити рух. Один із керівників великої трейдингової компанії заявив, що судна залишатимуться в портах кілька днів. Супутникові дані показують, що танкери скупчилися біля великих портів, зокрема Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах, і не проходять через протоку.

За інформацією військово-морської місії ЄС Aspides, кілька суден отримали радіоповідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану з вимогою не проходити Ормузьку протоку. Водночас Військово-морські сили Великої Британії заявили, що такі накази не мають юридичної сили, але порадили суднам рухатися з максимальною обережністю.

Реклама

Реклама

Рух суден через протоку повністю не зупинився, однак перебої швидко зростають, повідомила брокерська компанія Poten & Partners. Танкерна асоціація INTERTANKO заявила, що ВМС США попередили про небезпеку судноплавства в усьому регіоні — в Перській затоці, Оманській затоці, північній частині Аравійського моря та в Ормузькій протоці — і не можуть гарантувати безпеку.

Міністерство судноплавства Греції рекомендувало кораблям уникати Перської затоки, Оманської затоки та Ормузької протоки.

Через Ормуз проходить близько 20% світових поставок нафти, зокрема з Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Кувейту та Ірану, а також значні обсяги скрапленого газу з Катару.

За даними консалтингової компанії Kpler, щонайменше 14 танкерів зі скрапленим газом сповільнили рух, розвернулися або зупинилися поблизу протоки, що може створити ризики для експорту катарського LNG.

Німецька судноплавна компанія Hapag-Lloyd повідомила, що припиняє всі проходи через Ормузьку протоку до окремого рішення. Данська Maersk заявила, що координує дії з партнерами з безпеки в регіоні, але поки продовжує приймати вантажі на Близькому Сході.

Французька компанія CMA CGM повідомила, що наказала своїм суднам у Перській затоці або тим, що прямують туди, йти в укриття після ударів по Ірану.