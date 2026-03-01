ЗСУ уразили радари С-300, склади і пункти БпЛА ворога на Донеччині, Запоріжжі та в РФ

У ніч на 1 березня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також у Бєлгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у рамках послідовного зниження бойового потенціалу противника було уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Мангуша, а також радіолокаційну станцію С-300В4 поблизу Новокраснівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, українські підрозділи завдали удару по складу боєприпасів у районі населеного пункту Ялта та по району зосередження особового складу противника біля населеного пункту Молодий Шахтар.

Реклама

Реклама

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі Пришиба, ремонтний підрозділ російських військ у районі Багатівки, а також місця зосередження живої сили у районах Дунаївки та Полтавки.

У Генштабі також повідомили, що 28 лютого українські військові уразили пункти управління безпілотниками противника у районі Прилєсья Бєлгородської області РФ та поблизу Родинського на Донеччині.

Окремо зазначається, що було завдано ударів по району зосередження особового складу в районі Степногірська, а також по пункту управління БпЛА біля Успенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У Генеральному штабі наголосили, що втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються.