Буданов: Росія готова прийняти гарантії безпеки, запропоновані США

Російська сторона заявила про готовність прийняти гарантії безпеки, які США пропонують Україні. Про це заявив Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За словами керівника Офісу президента, під час попередніх перемовин російська сторона прямо зазначила, що буде змушена прийняти гарантії безпеки, які пропонують Сполучені Штати.

«Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала: гарантії безпеки, які США пропонують Україні, вони приймуть, і нікуди не подітись. Те, що пропонують США, вони прямо кажуть, що будуть змушені їх прийняти», — заявив Буданов.

Він додав, що це «наші гарантії», і Росії доведеться їх поважати. Стосовно США Буданов наголосив, що їх можна любити чи не любити, однак не поважати не вдасться. За його словами, у питанні гарантій безпеки є певний прогрес.

Підсумовуючи, керівник Офісу президента зазначив, що Україна хотіла б, аби спочатку були гарантії безпеки, а вже потім усе інше, однак остаточний порядок покаже час. Він припустив, що гарантії можуть активуватися паралельно із завершенням війни, якщо до цього дійде.