        Кримінал

        На Черкащині чоловік жорстоко вбив двох собак — йому загрожує до 8 років

        Сергій Бордовський
        28 Лютого 2026 18:18
        читать на русском →
        У Звенигородському районі викрили жорстоке вбивство тварин / Фото: Нацполіція
        У Звенигородському районі Черкаської області 49-річному чоловіку повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

        Про це повідомили в поліції Черкаської області.

        Подія сталася 14 січня у селі Воронівка. За даними слідства, місцевий житель спіймав двох собак і вчинив над ними наругу. Свідком події став місцевий мешканець, який повідомив про це поліцейському офіцеру громади.

        На місце викликали слідчо-оперативну групу Звенигородського райвідділу поліції, яка внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

        Наразі слідчі за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин. Досудове розслідування триває.


