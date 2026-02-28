На Черкащині чоловік жорстоко вбив двох собак — йому загрожує до 8 років

У Звенигородському районі Черкаської області 49-річному чоловіку повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Подія сталася 14 січня у селі Воронівка. За даними слідства, місцевий житель спіймав двох собак і вчинив над ними наругу. Свідком події став місцевий мешканець, який повідомив про це поліцейському офіцеру громади.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Звенигородського райвідділу поліції, яка внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин. Досудове розслідування триває.