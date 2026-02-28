Жінка втратила майже 30 см зросту через рідкісну хворобу печінки — BBC

63-річна Керолайн Кінг із Вілтширу втратила майже 30 сантиметрів зросту через рідкісну хворобу печінки. Про свою історію вона розповіла BBC з нагоди Міжнародного дня рідкісних захворювань.

Жінка звернулася до офтальмолога через відчуття «піску» в очах, не підозрюючи, що це може бути першим симптомом серйозного захворювання. Згодом у неї виявили запалення частини ока, а в 2019 році, коли очі та шкіра пожовтіли, біопсія печінки підтвердила діагноз — гранулематозний гепатит.

Лікарі зазначили, що це надзвичайно рідкісне захворювання — подібний випадок трапляється приблизно раз на десять років. До пересадки печінки Керолайн мала настільки тяжкі симптоми, що через постійну втому та сплутаність свідомості була змушена користуватися кріслом колісним.

У період очікування трансплантації, який тривав пів року, через медикаментозне лікування у неї розвинувся важкий остеопороз хребта. Унаслідок цього її зріст зменшився зі 163 до 137 сантиметрів.

Минуло шість років, і зараз стан її очей та функція печінки перебувають під контролем. Зріст жінки частково відновився — нині він становить 152 сантиметри.

За словами Керолайн, її головне послання — «ніколи не здавайтеся». Вона наголосила, що людське тіло є дивовижним і здатним до відновлення.

За даними British Liver Trust, тисячі людей у Великій Британії живуть із рідкісними захворюваннями печінки. Часто встановлення діагнозу займає роки через низьку поінформованість і обмежені дослідження.

У фонді наголошують, що рідкісні хвороби, хоча й трапляються нечасто, можуть повністю змінити життя людини. День рідкісних захворювань відзначають щороку в останній день лютого, аби привернути увагу до близько 300 мільйонів людей у світі, які живуть із такими станами.