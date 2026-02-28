Іран випустив ракети по Ізраїлю: ЦАХАЛ повідомляє про перехоплення

Ізраїльські військові повідомили про запуск ракет з території Ірану у бік Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони працюють над перехопленням загроз, громадян закликають залишатися в укриттях.
Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
За даними військових, ракети були виявлені невдовзі після запуску з Ірану. Системи ППО розпочали перехоплення, а Командування тилу надіслало запобіжні сповіщення безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах.
Громадян закликали діяти відповідально та дотримуватися інструкцій, наголосивши, що вони рятують життя. Після отримання сигналу тривоги людям наказано негайно пройти до захищених приміщень і залишатися там до подальших вказівок.
Близько 10:12 сирени пролунали в кількох районах країни після ідентифікації ракет, запущених з Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснюють перехоплення та завдають ударів по загрозах у разі необхідності.
У ЦАХАЛ зазначили, що оборона не є герметичною, тому громадянам необхідно суворо дотримуватися вказівок Командування тилу.
О 10:24 військові повідомили про додатковий ракетний залп у напрямку Ізраїлю. Населення закликали залишатися в укриттях до офіційного повідомлення та не публікувати й не поширювати відео і місця влучань.
Сили протиповітряної оборони продовжують виявляти та перехоплювати загрози.