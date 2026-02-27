На Сумщині четверо загиблих та двоє поранених внаслідок ударів дронами

У Сумській області внаслідок чергових атак російських безпілотників загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Російські безпілотники вдарили по підприємству та авто на Сумщині / Фото Офіс Генпрокурора

За даними слідства, 27 лютого 2026 року близько 15:00 у Ямпільській громаді Шосткинського району ворог атакував трьома безпілотниками сільськогосподарське підприємство. Під завалами було виявлено тіла директорки та бухгалтерки підприємства. Ще одна співробітниця отримала поранення.

Того ж дня о 18:20 окупанти здійснили атаку безпілотником на транспортний засіб у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще один чоловік отримав поранення.

Реклама

Реклама

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами документують наслідки атак. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.