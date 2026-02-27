Терехов вимагає системної підтримки переселенців

25 лютого має стати національним Днем внутрішньо переміщених осіб із чіткими державними зобов’язаннями терміном на п’ять років. Із такою ініціативою виступив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму дописі в соціальних мережах.

Він нагадав, що 25 лютого 2022 року мільйони українців залишили свої домівки через війну і вже п’ятий рік перебувають у статусі ВПО. За його словами, за цією абревіатурою стоять не документи чи реєстри, а люди, їхні долі та сім’ї — діти, які втратили свої кімнати, батьки, що залишилися без роботи, літні люди, які покинули домівки, де прожили все життя.

Мер Харкова наголосив, що багато переселенців залишилися в Україні, навіть коли війна змусила їх виїхати з рідних міст. «Вони обрали Україну, навіть коли війна вигнала їх із дому. І це означає, що Україна повинна обрати їх», — зазначив Терехов.

Реклама

Реклама

Він підкреслив, що допомога переселенцям не може бути одноразовою чи випадковою виплатою. На його думку, необхідна чітка, зрозуміла й справедлива система підтримки, яка працюватиме незалежно від обставин. Така система має гарантувати, що держава має логіку дій у разі біди, а не діє хаотично.

Терехов запропонував запровадити на національному рівні єдиний маршрут підтримки ВПО — від моменту звернення до забезпечення роботи, житла та повноцінної інтеграції. За його словами, п’ять років — достатній термін, щоб статус внутрішньо переміщеної особи став тимчасовим, а не довічним.

Міський голова наголосив, що люди повинні або повернутися до безпечних громад, або повноцінно інтегруватися в нові — з роботою, житлом і впевненістю у завтрашньому дні. Він також закликав народних депутатів підтримати таку ініціативу та побудувати державу, в якій людина, що втратила дім, не втрачає гідності.

«Бо сьогодні переселенець — це хтось інший. А завтра це може бути будь-хто з нас», — підсумував Терехов.