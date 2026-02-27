        Суспільство

        Терехов вимагає системної підтримки переселенців

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 19:12
        Харків. Південний вокзал. 6 березня 2022 року / Фото із соцмереж
        Харків. Південний вокзал. 6 березня 2022 року / Фото із соцмереж

        25 лютого має стати національним Днем внутрішньо переміщених осіб із чіткими державними зобов’язаннями терміном на п’ять років. Із такою ініціативою виступив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму дописі в соціальних мережах.

        Він нагадав, що 25 лютого 2022 року мільйони українців залишили свої домівки через війну і вже п’ятий рік перебувають у статусі ВПО. За його словами, за цією абревіатурою стоять не документи чи реєстри, а люди, їхні долі та сім’ї — діти, які втратили свої кімнати, батьки, що залишилися без роботи, літні люди, які покинули домівки, де прожили все життя.

        Мер Харкова наголосив, що багато переселенців залишилися в Україні, навіть коли війна змусила їх виїхати з рідних міст. «Вони обрали Україну, навіть коли війна вигнала їх із дому. І це означає, що Україна повинна обрати їх», — зазначив Терехов.

        Він підкреслив, що допомога переселенцям не може бути одноразовою чи випадковою виплатою. На його думку, необхідна чітка, зрозуміла й справедлива система підтримки, яка працюватиме незалежно від обставин. Така система має гарантувати, що держава має логіку дій у разі біди, а не діє хаотично.

        Терехов запропонував запровадити на національному рівні єдиний маршрут підтримки ВПО — від моменту звернення до забезпечення роботи, житла та повноцінної інтеграції. За його словами, п’ять років — достатній термін, щоб статус внутрішньо переміщеної особи став тимчасовим, а не довічним.

        Міський голова наголосив, що люди повинні або повернутися до безпечних громад, або повноцінно інтегруватися в нові — з роботою, житлом і впевненістю у завтрашньому дні. Він також закликав народних депутатів підтримати таку ініціативу та побудувати державу, в якій людина, що втратила дім, не втрачає гідності.

        «Бо сьогодні переселенець — це хтось інший. А завтра це може бути будь-хто з нас», — підсумував Терехов.


