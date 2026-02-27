Коваленко: російські Shahed знову використовували повітряний простір Румунії для атаки на Одещину

Російські окупаційні війська під час ранкової атаки на Одеську область знову використали повітряний простір Румунії для запуску та накопичення дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив у соцмережі X військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За його словами, зеленою зоною на оприлюдненій ним ілюстрації позначено район збору Shahed-136, який розташований у повітряному просторі Румунії. Коваленко зазначив, що напередодні почув пояснення, нібито румунський винищувач не збивав безпілотник, аби той не впав на населений пункт. Водночас він зауважив, що над Чорним морем важко уявити наявність села, а літак ВПС Румунії, за його даними, кружляв над зоною збору на безпечній висоті 8–8,5 тисячі метрів.

Оглядач стверджує, що маршрут російських дронів суттєво не змінюється. На його думку, для ударів по Ізмаїльському району противник і надалі застосовуватиме таку тактику, допоки сусідні держави не почнуть більш рішуче реагувати на вторгнення сторонніх літальних апаратів у свій повітряний простір.

Коваленко також припустив, що накопичення дронів-камікадзе в повітряному просторі над територіальними водами України не завжди відбувається за планом, тому під час атак на південь Одеської області вони «ховаються» в румунському повітряному просторі над територіальними водами Румунії.