Сучасний комфорт у квартирі чи приватному будинку неможливо уявити без стабільного постачання гарячої води. Проте навіть найдорожча техніка з часом потребує обслуговування. Як показує практика, якісні ТЕНи для бойлерів є найбільш затребуваними запчастинами, оскільки саме вони відповідають за основну функцію водонагрівача – перетворення електричної енергії на теплову.

Нагрівальний елемент постійно перебуває під тиском високих температур та агресивного водного середовища. Основним ворогом ТЕНа є накип – тверді відкладення солей кальцію та магнію. Коли шар накипу стає занадто товстим, теплопередача погіршується, метал перегрівається і, зрештою, оболонка нагрівача руйнується. Щоб не залишитися без гарячої води в самий невідповідний момент, важливо розуміти, як правильно вибрати заміну цьому важливому вузлу.

Типи ТЕНів: що краще обрати?

Конструкція водонагрівачів постійно вдосконалюється, що призвело до появи двох основних видів нагрівальних елементів. Кожен із них має свої переваги, які варто враховувати при покупці.

Мокрі (занурювальні) ТЕНи

Цей тип нагрівачів працює за принципом звичайного кип’ятильника – він безпосередньо контактує з водою всередині бака.

Переваги: Низька вартість та широкий асортимент. Завдяки прямому контакту з рідиною, нагрівання відбувається досить швидко.

Сухі (стеатитові) ТЕНи

У цій конструкції нагрівальний елемент поміщений у спеціальну металеву колбу (фланець), яка приварена до корпусу бака. Таким чином, ТЕН не торкається води.

Переваги: Довговічність та безпека. Оскільки прямого контакту з водою немає, на самому ТЕНі не утворюється накип. Крім того, заміну «сухого» нагрівача можна провести, навіть не зливаючи воду з бойлера.

Матеріали та характеристики: на що звернути увагу

При виборі ТЕНа недостатньо знати лише його тип. Важливо врахувати фізичні параметри, які визначають надійність всієї системи.

Матеріал оболонки. Найпопулярнішими є мідь та нержавіюча сталь. Мідні ТЕНи мають чудову теплопровідність, але чутливі до хімічного складу води. Нержавіюча сталь марки AISI 316L вважається більш витривалою до агресивного середовища та високого тиску. Потужність. Більшість побутових бойлерів використовують ТЕНи потужністю від 1,2 кВт до 2,5 кВт. Важливо встановлювати елемент саме тієї потужності, яка була передбачена виробником, щоб не перевантажити електропроводку та блок управління. Форма та тип фланця. ТЕНи можуть бути гнутими («скріпки»), прямими, з різьбовим кріпленням (наприклад, 1 ¼ дюйма) або на круглому фланці (48 мм, 64 мм тощо). Перед покупкою обов’язково виміряйте діаметр основи старого нагрівача.

Чому варто купувати у виробника?

На ринку запчастин часто зустрічаються дешеві аналоги невідомого походження. Проте експерти радять звертатися до перевірених виробників, таких як компанія Grepan. Купівля напряму має низку незаперечних переваг:

Гарантія якості: Виробник контролює кожен етап – від якості зварного шва до герметичності виводів.

Висновок

Заміна ТЕНа – це не лише спосіб зекономити на покупці нового бойлера, а й можливість покращити енергоефективність приладу. Новий чистий нагрівач споживає менше електроенергії, оскільки йому не потрібно «прогрівати» шар накипу.

Пам’ятайте: разом із ТЕНом завжди варто замінювати магнієвий анод та гумову прокладку. Це просте правило допоможе уникнути протікань та захистить внутрішній бак від передчасного руйнування. Обирайте якісні комплектуючі, і ваш бойлер забезпечуватиме вас теплом ще багато років.