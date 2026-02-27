Росіяни обстрілюють Костянтинівку фосфорними боєприпасами: відео з безпілотника

У Костянтинівці зафіксовано удари фосфорними боєприпасами по житловому кварталу. Після цього по місту завдали удару авіабомбою ФАБ-1500.

Про це повідомили у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

“Наші пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону зафіксували російські удари фосфором по житловому кварталу. Забороненої зброї, яка випалює все живе. А слідом за цим — удар ФАБ 1500”, — йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, у місті залишається близько 2 тисяч цивільних. Водночас, за інформацією військових, російські сили завдають ударів по населенню та використовують дрони для атак.

На фото, оприлюдненому підрозділом, — місцевий житель, який намагався виїхати з міста велосипедом. Зазначається, що оператор російського FPV-дрона бачив, що це цивільна людина.