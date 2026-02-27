        Події

        Росіяни обстрілюють Костянтинівку фосфорними боєприпасами: відео з безпілотника

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 11:45
        Обстріл Костянтинівки / Скриншот
        Обстріл Костянтинівки / Скриншот

        У Костянтинівці зафіксовано удари фосфорними боєприпасами по житловому кварталу. Після цього по місту завдали удару авіабомбою ФАБ-1500.

        Про це повідомили у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

        “Наші пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону зафіксували  російські удари фосфором по житловому кварталу. Забороненої зброї, яка випалює все живе. А слідом за цим — удар ФАБ 1500”, — йдеться в повідомленні.

        За офіційними даними, у місті залишається близько 2 тисяч цивільних. Водночас, за інформацією військових, російські сили завдають ударів по населенню та використовують дрони для атак.

        На фото, оприлюдненому підрозділом, — місцевий житель, який намагався виїхати з міста велосипедом. Зазначається, що оператор російського FPV-дрона бачив, що це цивільна людина.


