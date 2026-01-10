Військові закликають мешканців Костянтинівки негайно евакуюватися (фото)

Костянтинівка на Донеччині продовжує жити під цілодобовими ударами російської авіації, артилерії та FPV-дронів, які, зокрема, полюють на цивільний транспорт. Про ситуацію в місті повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді.

За інформацією військових, у Костянтинівці залишаються кілька тисяч мешканців. Через постійні обстріли люди змушені готувати їжу просто на вулиці, а загиблих внаслідок атак ховають у дворах житлових будинків.

Виїзд цивільних з Костянтинівки дозволить воїнам 24 механізованої бригади ефективніше тримати оборону в районі Часового Яру та стримувати просування ворога до міста / Фото 24 ОМБр ім. Короля Данила

У бригаді наголошують, що евакуація цивільного населення наразі є єдиним шансом на порятунок. Виїзд мирних жителів також дозволить підрозділам 24-ї ОМБр ефективніше утримувати оборону в районі Часового Яру та стримувати подальше просування російських військ у напрямку міста.

Реклама

Реклама

Військові закликають мешканців Костянтинівки негайно евакуюватися та не наражати себе на смертельну небезпеку.