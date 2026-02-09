У польському Прушкові напали на двох українок: били битами та травили газом

У польському місті Прушкув стався напад на двох громадянок України, яких госпіталізували після інциденту. Поліція вже затримала чотирьох підозрюваних і з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє Onet із посиланням на TVN24.

Інцидент стався пізно ввечері в суботу на вулиці Олувковій, де група осіб у масках, озброєних бейсбольними битами та газом, напала після завершення матчу місцевої футбольної команди.

За словами очевидця, близько 23:00 його розбудили крики та звук розбитого скла. Коли він вийшов із квартири, натрапив на двох чоловіків у балаклавах, один із яких запитав про національність, а інший вимагав показати посвідчення особи та намагався застосувати перцевий газ. Свідкові вдалося втекти й викликати поліцію.

Унаслідок нападу постраждали дві громадянки України. За інформацією поліції Прушкова, одна з них подала офіційну заяву. Обох жінок доставили до лікарні, однак після обстеження їх виписали — загрози життю немає, отримані травми не є тяжкими. Під час інциденту також було пошкоджено майно.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб — трьох чоловіків віком 50, 35 і 23 років та 45-річну жінку, усі вони є громадянами Польщі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється точна кількість учасників події та перевіряється можливий зв’язок нападників із середовищем футбольних псевдовболівальників.