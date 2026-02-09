У Хмельницькому пенсіонерка встановлювала “відеопастки” для підготовки російських ударів

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Хмельницькому 60-річну агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників. Жінка намагалася встановити замасковані відеокамери для коригування повітряних ударів по оборонній інфраструктурі.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисниця отримала завдання на встановлення замаскованих відеокамер напроти місцевих будівель, де могли перебувати воїни Сил оборони. Після активації пристроїв вона мала надати до них віддалений доступ для російських спецслужбістів.

Реклама

Реклама

“За допомогою “відеопасток” окупанти сподівались відстежити і в режимі онлайн скоригувати повітряні удари по українських оборонцях. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агентку на першій спробі встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта”, – розповіли в СБУ.

60-річна місцева жителька потрапила у поле зору окупантів, коли відвідувала РФ ще до початку повномасштабної війни.

Встановлено, що на початку цього року на жінку в Telegram “вийшов” співробітник ФСБ і запропонував їй співпрацю в обмін на сприяння у виїзді до Росії.

Задокументовано, як після вербування агентка придбала через інтернет відеокамеру та орендувала приміщення на верхньому поверсі офісного центру нібито для надання косметичних послуг. Потім фігурантка облаштувала на підвіконні відеопристрій з дистанційним доступом для ФСБ.

Під час обшуків у затриманої вилучено шпигунське обладнання і смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.