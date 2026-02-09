РФ відновила інтенсивність штурмів: 312 боїв за добу

Розпочалася 1447 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 8 по 9 лютого на фронті відбулося 312 боїв. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 72 атаки окупантів, на Костянтинівському 32, на Гуляйпільському 29.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Слов’янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти вісім разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 російських атак. Українські оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни провели 22 атаки. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

Краматорський, Костянтинівський та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

Олександрівський, Гуляйпільський, Оріхівський та інші напрямки

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів — у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.