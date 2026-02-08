Влада Бєлгородської області визнала провал відновлення енергетики: дітей вивозять у регіони РФ

У російському Бєлгороді розпочали евакуацію дітей через критичні проблеми з опаленням. Місцева влада визнала, що відновлення енергетичної інфраструктури не дало результату.

У Бєлгороді почали евакуацію дітей до інших регіонів Росії на тлі серйозних проблем з опаленням. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова.

За словами Гладкова, роботи з відновлення енергетичної інфраструктури не дали очікуваного результату, а ключовою проблемою залишається теплопостачання. Через це у 455 багатоквартирних будинках, а також у 25 дитячих садках, 17 школах, дев’яти поліклініках і чотирьох вишах розпочали злив води з систем опалення, щоб уникнути розриву труб.

Губернатор заявив, що відновлювальні роботи тривають, а систему опалення наповнюватимуть лише після готовності ТЕЦ до подачі тепла. В іншому разі, за його словами, збитки можуть стати «практично катастрофічними» для мешканців частини міста.

Також повідомляється, що пункти обігріву перевели на цілодобовий режим роботи. Мешканцям запропонували залишати дітей у таких пунктах або передавати їх під опіку влади для тимчасового обігріву.

Крім того, школярів планують відправляти до інших регіонів РФ, зокрема до Криму та сусідніх областей. Відповідні домовленості, за словами Гладкова, наразі узгоджуються з губернаторами регіонів.

Як зазначає ASTRA, у ніч на 8 лютого в Бєлгороді вкотре була атакована ТЕЦ «Луч». Також повідомлялося про удар по електропідстанції «Бєлгород».