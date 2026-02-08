Росія масовано атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині

У ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку дронами на об’єкти Групи Нафтогаз у Полтавській області. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, зафіксовано влучання, активи та обладнання зазнали руйнувань, водночас постраждалих немає. На місцях працюють підрозділи ДСНС, аварійні бригади та технічні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Він зазначив, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Нафтогазу з початку року.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що в Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків БпЛА на кількох об’єктах одного з підприємств виникли займання. Станом на ранок пожежі ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Атака БпЛА на Полтавщині: рятувальники ліквідували пожежі на промислових об’єктах / Фото: ДСНС

У ДСНС України уточнили, що рятувальники ліквідували пожежі на кількох локаціях промислового підприємства, які виникли внаслідок ворожого обстрілу. До ліквідації наслідків залучалися близько 200 рятувальників та 60 одиниць техніки. Травмованих і загиблих немає.

