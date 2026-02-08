Вибухи на Львівщині: ППО відбила атаку дронів на критичну інфраструктуру

Уранці 8 лютого у Львові та населених пунктах Львівської області було чути вибухи під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони знищили ворожі безпілотники, жертв і постраждалих немає.

Уранці 8 лютого мешканці Львова чули вибухи під час повітряної тривоги. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що на території Львівської громади було знешкоджено ворожий безпілотник, ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури. За його словами, постраждалих немає.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що звуки вибухів у Львові о 08:48 та в Ходорові о 08:40 означали роботу протиповітряної оборони, яка знищила ворожі безпілотники.

Також він повідомив, що під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області, однак завдяки діям сил оборони ці спроби були зірвані. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих, на місцях працюють профільні служби.