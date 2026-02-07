В день відкриття Олімпіади у північній Італії пошкодили залізничну інфраструктуру

У суботу вранці поблизу північного італійського міста Болонья було здійснено серію диверсій на залізничній інфраструктурі, що призвело до збоїв у русі поїздів у перший повний день Зимових Олімпійських ігор. Про це повідомило Міністерство транспорту Італії, повідомляє Reuters.

За даними поліції, зафіксовано три окремі інциденти на різних ділянках, через що швидкісні, міжміські та регіональні поїзди затримувалися на термін до двох з половиною годин.

У відомстві назвали подію актом «серйозної диверсії» та зазначили, що вона нагадує події першого дня літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли саботаж спричинив масштабні збої на мережі швидкісних поїздів TGV у Франції.

Реклама

Реклама

Міністерство, яке очолює віцепрем’єр Маттео Сальвіні, заявило, що ці дії не шкодять іміджу Італії у світі, а Олімпійські ігри, навпаки, зроблять його ще більш позитивним.

Державна залізнична компанія Ferrovie dello Stato повідомила, що була змушена тимчасово закрити швидкісну станцію в Болоньї, однак у другій половині дня рух поїздів почав поступово відновлюватися.

Поліція уточнила, що поблизу адріатичного міста Пезаро перед світанком підпалили приміщення з залізничною стрілкою. Через кілька годин у Болоньї виявили перерізані електричні кабелі, які використовуються для контролю швидкості поїздів, а неподалік знайшли саморобний вибуховий пристрій біля колії.

Відповідальність за інциденти наразі ніхто на себе не взяв, але правоохоронці вважають, що дії були скоординованими.

Болонья є одним із ключових залізничних вузлів Італії, який з’єднує схід і захід країни, а також південь із північними містами, зокрема Міланом і Венецією. Мілан є співорганізатором Зимових Олімпійських ігор разом із Кортіною, до якої можна дістатися потягом із Венеції.